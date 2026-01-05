Ведомства обсуждают с S7 параметры сделки по самолетам Ту-214

О чем-то более конкретном может быть объявлено в феврале, на выставке НАИС, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Минтранс, Минпромторг и Росавиация обсуждают с авиакомпанией S7 параметры возможной сделки по самолетам Ту-214. Об этом сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"У S7 Airlines есть высокий спрос на самолеты Ту-214, порядка 100 воздушных судов. Не исключено, что о чем-то более конкретном может быть объявлено в феврале, на выставке НАИС", - сказал Ядров.

"Сейчас вместе с эксплуатантом Минтранс России, Минпромторг и Росавиация обсуждают параметры возможной сделки. Она не самая простая, надо согласовать важные параметры: величина лизингового платежа, реальная интенсивность эксплуатации самолета, подходы к послепродажному обслуживанию воздушных судов", - отметил глава ведомства.

В сентябре 2024 года пресс-служба главы Татарстана сообщала, что в КАЗ им. С. П. Горбунова - филиале компании "Туполев" состоялось подписание меморандума между Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в Ростех) и S7 Airlines о взаимном сотрудничестве по вопросу расширения флота авиаперевозчика. Документ подразумевает совместную работу по поставке 100 усовершенствованных пассажирских самолетов Ту-214 для нужд S7.