Около 1 млн человек могут выбрать наземный транспорт вместо воздушного в 2026 году

Глава Росавиации Дмитрий Ядров указал на переток пассажиров с воздушного на железнодорожный вид транспорта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Росавиация наблюдает переток пассажиров с воздушного транспорта на наземный. Порядка 1 млн человек в 2026 году могут выбрать наземный транспорт взамен воздушного, сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Мы видим переток пассажиров, которые пользовались авиацией, например в аэропортах московского региона. Граждане пересаживаются на железную дорогу, стали больше использовать автомобильный транспорт для перемещения на расстояния в среднем 400-500 км. Оценочно, по году порядка миллиона человек может сделать выбор в пользу наземных путей сообщения", - отметил он.