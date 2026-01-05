Росавиация в 2026 году ожидает поставку трех самолетов Ил-114

Поставка МС-21 и SSJ-100 увязана с завершением сертификации этих машин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Росавиация в 2026 году ожидает точную поставку авиакомпаниям трех самолетов Ил-114, а поставка МС-21 и SSJ-100 увязана с завершением сертификации этих машин. Об этом сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Точно ожидаем поставку трех самолетов Ил-114-300. Поставка МС-21-310 и Superjet-100 в полностью российском облике увязана с завершением сертификации этих машин, завершение которой ожидаем в этом году", - сказал он.

Сертификационные полеты по обеим программам продолжаются, уточнил глава Росавиации. При этом параллельно для Superjet-100 ожидается завершение испытаний двигателя ПД-8, которые находятся на конечной стадии и "пока в целом идут штатно". "Важно понимать, после завершения сертификации самолетов необходимо порядка трех месяцев, чтобы авиакомпании начали их эксплуатировать на коммерческих линиях. Это связано с процессом приемки воздушных судов на серийном производстве, с подготовкой летных экипажей, обкаткой машин", - подчеркнул Ядров.