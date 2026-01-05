Российские авиакомпании в 2026 году могут перевезти 110,4 млн пассажиров

Гглава Росавиации Дмитрий Ядров назвал количество летающих воздушных судов ключевым фактором для реализации плана перевозок на 2026 год

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российские авиакомпании по итогам 2026 года, как планируется, перевезут 110,4 млн пассажиров. Об этом сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"110,4 млн человек - план по перевозке пассажиров российскими авиакомпаниями на 2026 год", - сказал он.

Как отметил Ядров, реализация плана перевозок на 2026 год зависит от ряда факторов. "Один из ключевых - количество летающих воздушных судов. В целом, за счет развития компетенций российских центров техобслуживания авиатехники, наш прогноз по снижению численности парка, который мы делали в 2022 году, не сбывается. Благодаря нашим инженерам машины остаются на крыле в бо льшем объеме", - отметил он.

Также факторами, влияющими на пассажиропоток, являются открытие южных аэропортов, не принимающих регулярные рейсы с 2022 года, и периодически вводимые для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на использование воздушного пространства в районе других аэропортов.

"Мы видим переток пассажиров, которые пользовались авиацией, например в аэропортах московского региона. Граждане пересаживаются на железную дорогу, стали больше использовать автомобильный транспорт для перемещения на расстояния в среднем 400-500 км. Оценочно, по году порядка миллиона человек может сделать выбор в пользу наземных путей сообщения", - отметил он.