Bloomberg: реконструкция нефтяной инфраструктуры Венесуэлы может стоить $100 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Всеобъемлющая реконструкция нефтедобывающей и экспортной инфраструктуры Венесуэлы для достижения сопоставимых с 1970-ми годами показателей может обойтись более чем в $100 млрд в течение ближайших 10 лет. Такую оценку агентству Bloomberg высказал директор направления энергетической политики Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера Франсиско Мональди.

Он отметил, что среди наиболее вероятных кандидатов для разработки венесуэльских нефтяных ресурсов в случае максимальной реализации планов Вашингтона присутствуют американские компании ExxonMobil, ConocoPhillips и Chevron. Последняя продолжала работать в Венесуэле, несмотря на сохранявшиеся напряженные отношения между Вашингтоном и Каракасом. По мнению Мональди, этим трем компаниям придется выделять $10 млрд в год в течение следующих десяти лет.

Как указали опрошенные агентством эксперты, нефтедобывающая инфраструктура Венесуэлы и ее логистические мощности во многом морально устарели со времен пиковой добычи в 4 млн баррелей в день в 1970-е годы. В последнее время в республике добывалось порядка 1 млн баррелей. Снижение добычи было связано как с мировой конъюнктурой цен на нефть, так и с хроническим недофинансированием инфраструктурных систем, отсутствием доступа к передовым технологиям, а также с санкционным давлением на Венесуэлу. По мнению экспертов, для вложения таких крупных инвестиций в республике также должна установиться стабильная политическая ситуация.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил телеканалу ABC, что американские нефтяные компании будут стремиться к тому, чтобы получить права на эксплуатацию венесуэльских нефтяных месторождений.