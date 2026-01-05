ЕЭК: вопрос о взаимном признании цифровой электронной подписи в ЕАЭС пока открыт

Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович отметил, что необходимо позаботиться не только о собственных государственных закупках, но и обсуждать вопросы глобального характера и вопросы цифрового суверенитета каждой страны

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Вопрос о взаимном признании цифровой электронной подписи среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пока открыт. Об этом заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Максим Ермолович в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный".

"Пока он открыт (вопрос о цифровой электронной подписи ЕАЭС - прим. ТАСС) и, поверьте, делается много для того, чтобы эту задачу решить. Мы много копий сломали над тем, чтобы прийти к решению и оно на первый взгляд кажется достаточно простым. <…> Но, когда мы приступили к реализации этого подхода, оказалось, что технических сложностей на пути к построению данной системы очень много", - сказал он.

Министр отметил, что необходимо позаботиться не только о собственных государственных закупках, но и обсуждать вопросы глобального характера и вопросы цифрового суверенитета каждой страны. "И здесь мы столкнулись с серьезными вопросами, требующими решения: как обеспечить безопасность каналов связи, как подтверждать на основании данных национальных реестров юридических лиц те или иные полномочия должностного лица на подписание этого документа", - подчеркнул Ерморович.

При этом министр сообщил, что сейчас активно отрабатывается пилотный проект признания электронной цифровой подписи "на двойку" между Белоруссией и Россией. "Наши коллеги из соответствующих уполномоченных органов, которые отвечают и за вопросы цифровизации, и за безопасность в цифровой сфере, они добились хороших результатов и поступательно идут к решению этой проблемы. Но даже на "двойку" пока решение не выработано", - сказал он.

По его словам, ЕЭК хочет дождаться решения "на двойку", как пилотного проекта. Так, по предложению Ермоловича, в работе в качестве наблюдателя включилась комиссия и специалисты из других стран союза. "То есть сегодня работа "двойки" является предметом изучения на всю "пятерку". После реализации пилотного проекта сможем масштабировать это решение достаточно быстро на другие страны союза", - заключил министр.

В ЕАЭС входят пять стран: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.