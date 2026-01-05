У москвича изъяли Mercedes стоимостью более 2,6 млн рублей за дымовое шоу

Мужчина начал буксовать на месте, решив продемонстрировать мощь своей машины

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Суд в Москве конфисковал Mercedes стоимостью более 2,6 млн рублей у мужчины, устроившего дымовое шоу на машине. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Mercedes С 300 стоимостью более 2,6 млн рублей - одна из самых дорогостоящих иномарок, конфискованных по ходатайству прокуратуры в доход государства у злостного нарушителя правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, 23-летний владелец люксового автомобиля около бара на 1-й Брестской улице устроил для друзей дымовое шоу - начал буксовать на месте, решив продемонстрировать всю мощь своей машины. Это заметили правоохранители.

На месте мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что подобные "шоу" он устраивает не первый раз. Ранее он был признан виновным судом за совершение аналогичного административного правонарушения, лишен прав и оштрафован.

За повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования суд приговорил мужчину к штрафу в 300 тыс. рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. С учетом позиции Тверской межрайонной прокуратуры в соответствии с п. "д" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ автомобиль, находящийся в собственности осужденного конфискован в пользу государства", - добавили в пресс-службе.