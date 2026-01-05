ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Орбан: Венгрия не намерена в 2026 году финансировать Украину

Будапешт также не поддержит общий заем Евросоюза в этих целях
Редакция сайта ТАСС
10:26
обновлено 10:58

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

© AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 5 января. /ТАСС/. Венгрия не намерена в 2026 году финансировать Украину и не поддержит общий заем Евросоюза в этих целях. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на большой пресс-конференции в Будапеште.

"Мы не будем направлять венгерские деньги на Украину в 2026 году ради продолжения военного конфликта. Евросоюз планирует выдать заем в этих целях. Мы это не поддерживаем", - сказал Орбан, отвечая на вопросы венгерских и иностранных журналистов, среди которых находился корреспондент ТАСС. 

