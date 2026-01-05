ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Венгрия будет противодействовать планам ЕС по отказу от нефти и газа из РФ

Это нарушает соглашения внутри Евросоюза, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Редакция сайта ТАСС
10:26
обновлено 10:40

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

© Szilard Koszticsak/ MTI via AP

БУДАПЕШТ, 5 января. /ТАСС/. Венгрия продолжит в 2026 году противодействие планам Евросоюза по запрету на поставки энергоносителей из России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на большой пресс-конференции в Будапеште.

"Евросоюз намерен отказаться от российских нефти и газа с конца 2027 года. Мы считаем, что это нарушает соглашения внутри ЕС. Мы будем использовать все возможные юридические механизмы, чтобы не допустить этого", - сказал Орбан, отвечая на вопросы венгерских и иностранных журналистов, среди которых находился корреспондент ТАСС. 

