Венгрия будет противодействовать планам ЕС по отказу от нефти и газа из РФ

Это нарушает соглашения внутри Евросоюза, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

БУДАПЕШТ, 5 января. /ТАСС/. Венгрия продолжит в 2026 году противодействие планам Евросоюза по запрету на поставки энергоносителей из России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на большой пресс-конференции в Будапеште.

"Евросоюз намерен отказаться от российских нефти и газа с конца 2027 года. Мы считаем, что это нарушает соглашения внутри ЕС. Мы будем использовать все возможные юридические механизмы, чтобы не допустить этого", - сказал Орбан, отвечая на вопросы венгерских и иностранных журналистов, среди которых находился корреспондент ТАСС.