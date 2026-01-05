В РФ рассматривают проведение опытных работ по ремоторизации SSJ-100

Первый полет Superjet с двигателями ПД-8 состоялся 17 марта 2025 года, что подтверждает реализуемость проекта, сообщил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Минпромторг РФ, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, обе входят в Ростех) рассматривают возможность проведения опытно-конструкторских работ (ОКР) по ремоторизации самолетов SSJ-100 с иностранных двигателей на российские ПД-8, но важным остается вопрос, как и за чей счет будут проводиться работы по модернизации бортов. Об этом журналистам сообщил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков.

"Минпромторг России совместно с ОАК и ОДК рассматривает возможность проведения опытно-конструкторских работ, поставленных ведомством. Вместе с тем, не менее важным остается вопрос механизма модернизации (ремоторизации) конкретных бортов - как и за чей счет это будет производиться, данный вопрос должен решаться во взаимодействии Минтранса России, Минпромторга России, Росавиации и самих авиакомпаний", - сказал замминистра.

По его словам, Минпромторг не видит препятствий в проведении таких ОКР, поскольку самолет в таком виде уже находится на сертификационных испытаниях в рамках программы импортозамещения. Первый полет Superjet с двигателями ПД-8 состоялся 17 марта 2025 года, что подтверждает реализуемость проекта, отметил Абраменков.

"При этом мы понимаем важность и нужность сохранения текущего парка, потому что в настоящий момент Superjet в неимпортозамещенном лице является одним из самых наиболее востребованных и интенсивно эксплуатируемых типов воздушных судов. По нашим оценкам, на нем перевозится до 9% всего пассажиропотока страны", - подчеркнул замглавы Минпромторга.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что план по ремоторизации Superjet-100 на российские ПД-8 сохраняется, всем ключевым эксплуатантам машин этого типа такой путь интересен. Он добавил, что источники финансирования этой работы будут обсуждаться.

В пресс-службе госкорпорации "Ростех" сообщали ТАСС, что установка отечественных двигателей ПД-8 вместо SaM146 на самолетах SSJ-100 потребует доработки бортов, поэтому нужно решить вопросы экономической целесообразности ремоторизации нынешнего авиапарка и готовности авиакомпаний выделить на это средства.

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявлял, что министерство может профинансировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по замене иностранных двигателей на российские ПД-8 у самолетов SSJ-100.