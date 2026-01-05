Мантуров: предложения по программе стимулирования обновления ветхого флота в проработке

Первый вице-премьер РФ также добавил, что в целом на ближайшие три года на новую программу льготного лизинга гражданских судов будет выделено 43,6 млрд рублей.

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Предложения по параметрам отдельной программы для стимулирования обновления ветхого флота, включая необходимый объем средств ФНБ, прорабатываются, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Дополнительно, чтобы стимулировать обновление ветхого флота, прорабатываются предложения по параметрам отдельной программы, в том числе необходимый объем средств ФНБ на ее реализацию", - сказал Мантуров.

Он также добавил, что в целом на ближайшие три года на новую программу льготного лизинга гражданских судов будет выделено 43,6 млрд рублей. "Эта мера востребована как наиболее эффективный механизм обновления российского гражданского флота. Планируется, что за счет этого инструмента будет профинансировано строительство порядка 50 судов", - отметил первый вице-премьер.

Также в 2026 году предусмотрено 5 млрд рублей на поддержку реализации действующей программы лизинга гражданских судов водного транспорта ГТЛК, что позволит профинансировать строительство 40 пассажирских судов.

Ранее по итогам проведенного летом Мантуровым и вице-премьером Виталием Савельевым совещания по мерам стимулирования обновления флота РФ министерствам было поручено сформировать реестр подпадающих под списание и требующих замены судов и, исходя из его объема, подготовить предложения по продлению и расширению программы льготного лизинга.