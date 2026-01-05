Проект постановления о правилах заключения СПИКов с углублением локализации обсуждается

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Проект постановления о правилах заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК), направленных на углубление локализации по проектам, находится на этапе публичного обсуждения, после будет рассмотрен на площадке правительства. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Проект сейчас проходит процедуру публичного обсуждения. После завершения необходимых этапов рассмотрим его на площадке правительства и примем окончательное решение", - сказал он.

Как отметил Мантуров, основная задача документа - обеспечить неукоснительное выполнение участниками новых заключаемых СПИК обязательств по локализации промышленной продукции на территории РФ. Кроме того, должна быть исключена возможность предоставления господдержки в рамках СПИК проектам, чьими основными бенефициарами и контролирующими лицами являются иностранные субъекты.