Минэкономразвития порекомендовало приостановить продажу туров в Венесуэлу

Ведомство также советует гражданам РФ воздержаться от поездок в республику до нормализации обстановки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ рекомендует российским туристам воздержаться от поездок в Венесуэлу, а туроператорам приостановить продажу туров туда, сообщили ТАСС в министерстве.

"Минэкономразвития России рекомендует: гражданам РФ - воздержаться от поездок в Боливарианскую Республику Венесуэла в туристических целях без крайней необходимости до нормализации обстановки, <…> российским туроператорам, турагентам - приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Боливарианскую Республику Венесуэла", - говорится в сообщении.

Российским туристам, находящимся на территории Венесуэлы, рекомендуется проявлять повышенную осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и дипломатических представительств России, а также неукоснительно следовать их указаниям.

Рекомендации даны "в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак".

В министерстве напомнили, что в соответствии со статьями 10, 14 132-ФЗ и статьей 451 Гражданского кодекса РФ в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации турпродукта или корректировку его условий. При этом в случае расторжения такого договора до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене турпродукта, а после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.