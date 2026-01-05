ЕК предоставит Украине первый транш из пакета в €90 млрд ко второму кварталу

Пакет помощи на основании совместных заимствований стран ЕС был согласован на саммите Евросоюза в декабре в качестве альтернативы экспроприации активов России

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) намерена предоставить Украине первый транш из пакета помощи в €90 млрд (на 2026-2027 годы) ко второму кварталу 2026 года. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Мацей Берестецкий на брифинге в Брюсселе.

"Мы, конечно, понимаем важность скорейшего предоставления финансирования Украине. Мы планируем осуществить перевод первого транша не позднее второго квартала 2026 года", - заявил он.

Представитель ЕК добавил, что все документы и набор условий Киеву для выделения этих денег Еврокомиссия представит на утверждение Совету ЕС и Европарламенту в январе 2026 года.

Пакет помощи Киеву в €90 млрд на основании совместных заимствований стран ЕС был согласован на саммите Евросоюза в декабре в качестве альтернативы экспроприации активов России, которую заблокировала Бельгия.