Минстрой: число аварий в сфере ЖКХ снизилось на 40% в праздники

При этом на юге РФ неблагоприятные метеорологические условия привели к крупным нарушениям электроснабжения, отметили ведомстве

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Число происшествий в сфере ЖКХ снизилось на 21%, количество аварий сократилось на 40% в праздники, говорится в сообщении Минстроя РФ.

"Глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел всероссийское совещание по вопросам прохождения отопительного периода. В ходе с совещания обсудили вопросы обеспечения устойчивого прохождения отопительного периода 2025-2026 годов, в том числе непосредственно в праздничные дни. В праздники в сфере ЖКХ зафиксировано на 21% меньше происшествий, чем в прошлом отопительном периоде. Количество аварий также сократилось на 40%", - отмечается в сообщении.

В целом система мониторинга и ликвидации аварийных ситуаций, а также работа аварийных бригад на этот момент позволяют обеспечить стабильное функционирование отрасли и избегать серьезных сбоев, добавили в Минстрое РФ. Несмотря на это, полностью исключить влияния погоды не удалось. На юге страны неблагоприятные метеорологические условия привели к крупным нарушениям электроснабжения. Вместе с тем своевременное реагирование и заранее принятые меры электросетевых организаций позволили значительно ограничить последствия этих происшествий.

Минстроем России в круглосуточном режиме осуществляется мониторинг функционирования объектов ЖКХ. В целом период новогодних праздников для объектов коммунальной инфраструктуры проходит в штатном режиме. При этом в ходе совещания отметили важность поддержания всех ресурсов в высокой степени готовности, так как отопительный период находится в самом разгаре и необходимо принимать все возможные меры для надежного теплоснабжения потребителей.

На отдельном контроле - ситуация с прохождением отопительного периода на территории Белгородской, Брянской и Курской областей. Приграничные регионы подготовлены к отопительному периоду в соответствии с оперативной обстановкой. На сегодняшний день на территории Белгородской области работают 311 аварийных бригад, Брянской области - 81 аварийная бригада и на территории Курской области - 195 аварийных бригад.