ЕК пока не планирует заморозки активов Мадуро по примеру Швейцарии

Швейцария - это независимая страна, она может принимать самостоятельные решения, заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью

БРЮССЕЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) пока не планирует замораживать активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его семьи по примеру Швейцарии. Об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

"Нам пока нечего сказать об этом. Швейцария - это независимая страна, она может принимать самостоятельные решения. Я пока не имею никакой информации о координации этих действий со стороны ЕС", - заявила Пинью.

Ранее правительство Швейцарии объявило о блокировании всех активов президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лиц из его ближайшего окружения.