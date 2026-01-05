Путин поручил правительству увеличить поддержку семей

При этом необходимо предусмотреть увеличение размера господдержки в зависимости от количества детей, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по модернизации мер поддержки семей таким образом, чтобы льготы зависели от числа детей. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Правительству РФ необходимо совместно с комиссиями Госсовета по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации и Народным фронтом подготовить и представить предложения по комплексной модернизации мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей, в том числе на улучшение их жилищных условий. При этом необходимо предусмотреть увеличение размера господдержки таких семей в зависимости от количества у них детей.