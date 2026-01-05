Путин поручил утвердить нацплан по внедрению ИИ в экономику и соцсферу

Как следует из перечня поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", внедрение искусственного интеллекта в соответствующие сферы будет реализовываться как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить национальный план по внедрению искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Как следует из документа, внедрение ИИ в соответствующие сферы будет реализовываться как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов. Выполнение поручено правительству РФ по согласованию с межведомственной комиссией при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта и при участии ассоциации "Альянс в сфере искусственного интеллекта", а также других заинтересованных организаций и высших должностных лиц субъектов страны.

План будет предусматривать в том числе сокращение избыточных административных барьеров, препятствующих развитию технологий ИИ, повышение спроса на российские фундаментальные модели генеративного ИИ, а также приоритетное использование отечественных фундаментальных моделей генеративного ИИ "в государственном управлении и на объектах критической информационной инфраструктуры", следует из документа.

Срок реализации поручения - 1 июня 2026 года, предварительный доклад подготовят до 1 февраля 2026 года.