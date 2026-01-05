Путин поручил сократить препятствующие развитию ИИ административные барьеры

Глава государства поручил разработать и утвердить национальный план по внедрению искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть сокращение избыточных административных барьеров, препятствующих развитию технологий искусственного интеллекта. Задача содержится в перечне поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Глава государства поручил разработать и утвердить национальный план по внедрению искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление, предусмотрев "сокращение избыточных административных барьеров, препятствующих развитию технологий искусственного интеллекта", следует из документа.