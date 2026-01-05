Путин поручил подготовить предложения по развитию экспорта ИИ

Особое внимание президент РФ потребовал обратить на целесообразность заключения с дружественными странами международных договоров о стратегическом сотрудничестве в сфере использования искусственного интеллекта

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о развитии экспорта технологий искусственного интеллекта. Задача поставлена по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

"Правительству РФ подготовить совместно с МИДом России и при участии публичного акционерного общества "Сбербанк России", иных заинтересованных организаций и представить предложения по развитию экспорта технологий искусственного интеллекта", - говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Особое внимание Путин потребовал обратить на целесообразность заключения с дружественными странами международных договоров о стратегическом сотрудничестве в сфере использования ИИ, в том числе в двустороннем формате.

Также нужно учесть необходимость гармонизировать кодексы этики и технические стандарты в сфере искусственного интеллекта. Срок исполнения поручения - до 1 июня.