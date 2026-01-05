Путин дал поручения по организации туризма на особо охраняемых природных территориях

При этом необходимо предусмотреть сокращение сроков рассмотрения заявок туристических групп, говорится в поручении

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по упрощению и совершенствованию порядка организации экологического туризма на особо охраняемых природных территориях. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений подготовить <…> и представить предложения: по упрощению и совершенствованию порядка организации экологического туризма на особо охраняемых природных территориях с соблюдением особого режима их охраны и их зонирования", - говорится в поручении.

При этом необходимо предусмотреть сокращение сроков рассмотрения заявок туристических групп, упрощение получения разрешений на проведение многодневных туристских маршрутов, сплавы и подвоз людей к туристским маршрутам, создание оборудованных мест для лагерей и стоянок на туристских маршрутах, меры по повышению доходов от развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях.

Поручения даны по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 8 декабря 2025 года.