Эксперты: длинные ОФЗ останутся одним из самых доходных активов в 2026 году

По соотношению доходности и риска этот актив является потенциально самым эффективным способом инвестирования, считает персональный брокер "БКС мир инвестиций" Гусейн Рзаев

МОСКВА, 5 января. /корр. ТАСС Данил Сытор/. Длинные облигации федерального займа могут стать одним из самых доходных активов в 2026 году. При этом в перспективе ближайших трех месяцев интересными опциями остаются денежный рынок и надежные облигации с переменным купоном, рассказали ТАСС опрошенные эксперты.

Так, по словам персонального брокера "БКС мир инвестиций" Гусейна Рзаева, длинные ОФЗ продолжат быть одним из самых доходных активов в 2026 году. "В случае продолжения цикла снижения ставок, облигации с длинным сроком погашения способны принести примерно ту же доходность что и в 2025 году: 25-30% при условии снижения ставок до 12-12,5%. По соотношению доходности и риска этот актив является потенциально самым эффективным способом инвестирования на 2026 год", - отметил эксперт.

Также директор по инвестиционным продуктам маркетплейса "Финуслуги" Глеб Юченков выразил мнение, что тенденции в 2026 году не изменятся, и привязанные к ключевой ставке инструменты продолжат пользоваться популярностью. "Это и фонды денежного рынка, и государственные или субфедеральные облигации, либо корпоративные облигации", - подчеркнул эксперт.

В то же время аналитик "Цифра брокера" Иван Ефанов считает, что оправданной стратегией представляется умеренное по объему позиционирование в расчете на девальвацию рубля, в основном через квазивалютные облигации.

Так, по словам инвестиционного стратега "Гарда капитала" Александра Бахтина, рисковую часть портфеля можно составить из валюты и инструментов с привязкой к валютам - замещающие облигации, страховые полисы, структурные продукты.

Когда ждать роста рынка акций

Директор по инвестициям УК "Первая" Андрей Русецкий считает, что акции будут интересны не раньше второй половины года. "Во многом привлекательность рынка будет зависеть от того, как ставка будет влиять на экономику - долговую нагрузку компаний и ситуацию на рынке труда. Риск-премия в акциях сейчас на избыточном уровне. При этом снижение риск-премии на 1% дает переоценку 3,5%", - добавил он.

В то же время портфельный управляющий "РСХБ управление активами" Михаил Армяков выразил мнение, что инвесторы с большей толерантностью к риску в 2026 году могут рассмотреть участие в первичном размещении акций, которых будет не менее 10.

При этом, по данным компании "Цифра брокер", дивидендная доходность во многих голубых фишках весьма привлекательная по историческим меркам уже сейчас. "А когда ключевая ставка опустится в диапазон 14-12%, в этой точке доходность депозитов будет уступать ожидаемой дивидендной доходности", - подчеркнул Иван Ефанов.