В РФ подготовят предложения по актуализации документов расчета значений энергопотребления

Кабмину также поручено подготовить предложения по централизации процессов технологического присоединения объектов капитального строительства к электросетям

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января./ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2026 года представить предложения для актуализации документов, рассчитывающих значения энергопотребления для объектов капитального строительства. Материалы должны учитывать энергоэффективность подобных объектов, следует из перечня поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Представить предложения по актуализации нормативных документов, в которых определяются расчетные значения энергопотребления для различных видов объектов капитального строительства с учетом их энергоэффективности", - говорится в документе.

Кабмину также поручено подготовить предложения по централизации процессов технологического присоединения объектов капитального строительства к электросетям. Участники процесса будут взаимодействовать через регионального оператора.

Кроме того, до 1 июня должны быть представлены предложения по синхронизации подключения объектов к сетям. "Предусмотрев в том числе сокращение нормативных сроков подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до срока, не превышающего срока строительства подключаемого объекта", - отмечено в поручении.