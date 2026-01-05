"Звездность" пляжа смогут приостанавливать за санитарные нарушения

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Классификация пляжей может быть приостановлена при поступлении информации от Роспотребнадзора, что пляж не соответствует санитарным правилам. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, об этом ТАСС рассказала первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина.

"Мы внесли в Госдуму поправки, которыми предлагается дополнить основания для приостановки классификации пляжа еще одним требованием: поступление информации от Роспотребнадзора России о том, что пляж и водный объект не соответствуют санитарным правилам и условиям безопасного использования объекта для пребывания и купания", - сказала Школкина.

По ее словам, действующие основания для приостановки классификации не учитывают вероятность наступления техногенных катастроф. "Мы как законодатели не можем не отреагировать на текущую ситуацию, когда происходит техногенная катастрофа и есть все предписания Роспотребнадзора. <…> Правомерно возникает вопрос не только о приостановке пребывания на таком пляже туристов, но и о прекращении его классификации", - подчеркнула депутат.