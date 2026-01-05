Путин поручил утвердить план развития инфраструктуры дата-центров до 2036 года

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ с участием госкорпорации "Росатом", ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" и других заинтересованных организаций разработать и утвердить план мероприятий по развитию инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) в России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Задача содержится в перечне поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

План должен быть подготовлен с учетом необходимости повышения доступности центров обработки данных для развития технологий искусственного интеллекта.

В документе, в частности, отмечается необходимость предусмотреть ежегодные целевые показатели, характеризующие объем строительства центров обработки данных и объем потребления электроэнергии такими центрами.

Кроме того, в плане должны быть определены параметры оптимального территориального размещения ЦОД с учетом наличия свободных электрогенерирующих мощностей, а также дальнейшего развития национальной энергетической инфраструктуры, включая строительство атомных электростанций различной мощности, объектов угольной и гидрогенерации.

Отдельный раздел плана должен быть посвящен мерам поддержки работы центров обработки данных.

Предварительный доклад необходимо представить до 1 февраля 2026 года, окончательный срок исполнения поручения - 1 июня 2026 года.