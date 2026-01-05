Путин поручил представить предложения по созданию межведомственной комиссии по ИИ

Предварительный доклад необходимо представить до 1 февраля

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Администрации президента РФ при участии правительства РФ представить предложения по формированию межведомственной комиссии при президенте РФ по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Задача содержится в перечне поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Комиссия должна быть создана в целях координации и мониторинга деятельности по разработке технологий искусственного интеллекта и их внедрению в отраслях экономики, социальной сферы и государственного управления.

Предварительный доклад необходимо представить до 1 февраля 2026 года.