ТАСС: Hyundai еще не принял решение о выкупе завода в Петербурге

В 2023 году концерн продал завод с правом обратного выкупа в течение двух лет

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Hyundai Motor Group еще не принял решения о выкупе своего бывшего завода в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник.

"Решение на данный момент отсутствует, как положительное, так и отрицательное. Когда оно будет принято - неизвестно. Так как никто не видел официального разрыва, то решение, наверное, отложено", - сказал собеседник агентства.

В конце 2023 года концерн продал завод в Петербурге компании "Арт-Финанс" (AGR Group) с правом обратного выкупа в течение двух лет.

Южнокорейская компания Hyundai, ушедшая из России в 2022 году, зарегистрировала в РФ 36 товарных знаков в период с ноября по декабрь 2025 года. Среди них Genesis, Aerotown, Staria, а также Mocran. В их числе также 10 товарных знаков, зарегистрированных в ноябре, включая Hyundai Solati, Atos и Porter. Они также действуют в России до 2034 года.

Концерн ранее владел автозаводом в Петербурге, но остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. До прекращения производства предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.