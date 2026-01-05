"Честный знак" заблокировал продажу 22,5 млн бутылок Aloe Vera

Этот случай стал крупнейшей блокировкой за время работы системы, cообщили в Центре развития перспективных технологий

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Система маркировки "Честный знак" по поручению Роспотребнадзора приостановила продажу 22,5 млн единиц напитка Aloe Vera из-за возможного вреда для здоровья граждан. Этот случай стал крупнейшей блокировкой за время работы системы, cообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Это не первый случай, когда маркировка помогает оперативно ограничить оборот потенциально небезопасной продукции. В феврале 2024 года система заблокировала 2,5 млн бутылок воды "Джермук", которая привела к отравлению, а в декабре того же года - около 6 млн БАД с литием и симетиконом. Блокировка Aloe Vera - крупнейшая на данный момент", - сообщают в ЦРПТ.

Под ограничения подпали партии по четырем GTIN (глобальный номер товарной позиции).

Решение о приостановке продаж стало следствием предписания Роспотребнадзора, выданного в конце декабря. Ведомство предписало АО "Тандер" приостановить реализацию и изъять из оборота партию напитка. Кроме того, Роспотребнадзор обратился к интернет-магазинам с просьбой исключить дистанционную продажу продукции, не соответствующей требованиям. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области начало проверку производителя - ООО "Вельта-Пенза".

Ранее система блокировала отдельные партии Aloe Vera (298 316 единиц) из-за обнаружения незаявленных компонентов. Инструменты системы "Честный знак" позволяют отследить каждую единицу товара и остановить ее оборот в рознице и онлайн.