Лукашенко одобрил создание в ЕАЭС сервиса для поиска объектов промышленной собственности

Система будет функционировать на официальном портале ЕАЭС с бесплатным общим доступом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о создании сервиса, который позволит осуществлять поиск информации об объектах промышленной собственности, охраняемых в государствах - членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщила пресс-служба главы государства, международный договор определяет порядок создания в ЕАЭС сервиса для поиска информации об объектах промышленной собственности (товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров). Данная система будет функционировать на официальном портале ЕАЭС с бесплатным общим доступом.

"Реализация документа будет способствовать повышению защиты прав на объекты промышленной собственности. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено правительство Беларуси", - говорится в тексте.