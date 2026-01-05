ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ГлавнаяЭкономика и бизнес

В аэропортах Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения

Об этом сообщали в Росавиации
Редакция сайта ТАСС
18:39
обновлено 19:22

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщала Росавиация.

"Аэропорты. Домодедово. Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорилось в сообщении.

Позже в Росавиации сообщили о снятии ограничений.

В новость внесены изменения (22:22 мск) - добавлена информация о снятии ограничений в аэропортах. 

