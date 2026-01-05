В аэропортах Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения

Об этом сообщали в Росавиации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщала Росавиация.

"Аэропорты. Домодедово. Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорилось в сообщении.

Позже в Росавиации сообщили о снятии ограничений.

В новость внесены изменения (23:18 мск) - добавлена информация о снятии ограничений в аэрпортах.