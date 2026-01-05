В аэропорту Пулково вводили временные ограничения
Редакция сайта ТАСС
22:50
обновлено 23:13
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщали в Росавиации.
"Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорилось в сообщении.
Позже в Росавиации сообщили об отмене ограничений.
В новость внесены изменения (02:12 мск) - добавлена информация о снятии ограничений.