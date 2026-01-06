Малые города Приморья теперь могут претендовать на гранты до 300 млн рублей

По обновленным правилам, города с количеством жителей от 10 тыс. до 70 тыс. человек с утвержденными мастер-планами теперь тоже получили право претендовать на максимальный грант

ВЛАДИВОСТОК, 6 января. /ТАСС/. Малые города Приморья с утвержденными мастер-планами получили право претендовать на максимальный грант в 300 млн рублей. Ранее такой объем поддержки был доступен только городам с количеством жителей от 70 тыс. до 300 тыс., сообщили в правительстве края.

"В федеральном конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципалитетов Дальнего Востока начали действовать новые правила. Они расширяют возможности городов с утвержденными мастер-планами и количеством жителей до 70 тыс. человек. Теперь такие муниципалитеты могут рассчитывать на максимальный грант - до 300 млн рублей - и направить эти средства на реализацию крупных проектов благоустройства и развитие общественных пространств", - рассказали в пресс-службе.

Всероссийский конкурс для субъектов ДФО проводится для населенных пунктов с численностью до 10 тыс. человек, от 10 тыс. до 70 тыс. человек и от 70 тыс. до 300 тыс. человек. Размер гранта зависит от численности и составляет 20, 50, 100, 150 или 300 миллионов рублей. По обновленным правилам, города с количеством жителей от 10 тыс. до 70 тыс. человек с утвержденными мастер-планами теперь тоже получили право претендовать на максимальный грант в 300 млн рублей

В пресс-службе отметили, что практика реализации крупных проектов уже доказала эффективность механизма. Обладателями грантов в 300 миллионов рублей в разные годы становились проекты по развитию рекреационной зоны "Озерные ключи" в Артеме, благоустройству исторического квартала в Петропавловске-Камчатском, созданию парка "Амурский лес" в Благовещенске и другие значимые инициативы. Там указали, что после изменения правил на такой объем поддержки смогут претендовать города с мастер-планами, которые ранее не достигали необходимого порога численности населения.

"Возможность претендовать на грант до 300 млн рублей для городов с населением до 70 тыс. человек существенно расширяет потенциал таких проектов, дает возможность ускорить их реализацию, расширить поле деятельности проектировщиков и увеличить масштабы будущих градостроительных решений", - сказал директор департамента социального развития Минвостокразвития России Григорий Смоляк.

Ранее сразу семь территорий Приморского края стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Муниципалитеты выиграли в общей сложности почти миллиард рублей на реконструкцию общественных пространств. В Артеме объект благоустройства - это рекреационная зона "Озерные ключи", в Дальнегорске - парк "Березка", в Уссурийске, Лучегорске и Славянке - центральные площади, в Чугуевке - парк "Молодежный" и в Арсеньеве - сквер "Солнышко".