Запорожская АЭС получит еще две лицензии на энергоблоки №2 и №6

Директор атомной станции Юрий Черничук отметил, что ЗАЭС ранее получила также лицензию на использование радиационных источников, а также на СХОЯТ

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 6 января. /ТАСС/. Запорожская АЭС планирует получить в 2026 году еще две лицензии на эксплуатацию энергоблоков №2 и №6, сообщил в интервью ТАСС директор атомной станции Юрий Черничук.

В конце 2025 года Ростехнадзор выдал ЗАЭС лицензию на эксплуатация энергоблока № 1 сроком на 10 лет. Получение лицензии является ключевым этапом для обеспечения долгосрочной и безопасной работы энергоблоков в сверхпроектный срок, заявили ранее в пресс-службе станции.

"В начале этого года мы ждем лицензию на энергоблок №2, а во второй половине 2026 года - еще одну лицензию на энергоблок №6", - сказал Черничук.

Собеседник агентства отметил, что ЗАЭС ранее получила также лицензию на использование радиационных источников, а также на СХОЯТ (сухое хранилище отработавшего ядерного топлива).

"На территории постсоветского пространства лицензия на продление срока эксплуатации такого объекта как СХОЯТ была выдана впервые. В РФ нет таких объектов, на территории Украины тоже нет. Кроме как на Запорожской станции. Уникальную работу мы провели совместно с Ростехнадзором", - подчеркнул директор ЗАЭС.

В соответствии с указом президента РФ все ранее выданные разрешения для Запорожской АЭС действуют до получения новых лицензий по российскому законодательству. Переходный период установлен до 1 января 2028 года. Получение лицензий является частью программы потенциального перевода ЗАЭС в режим генерации. Однако гендиректор Росатома Алексей Лихачев неоднократно подчеркивал, что комплексный план запуска станции может быть реализован только при снятии военных угроз со стороны ВСУ.