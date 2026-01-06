Приложение по тактической медицине адаптируют для дружественных РФ стран

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Приложение по тактической медицине "Подорожник+" в 2026 году планируют адаптировать для дружественных России стран: Белоруссии, Кубы, Индии и Китая, сообщил ТАСС представитель компании-разработчика с позывным Винсент.

"Мы продолжим адаптировать "Подорожник+" для дружественных России стран: Беларусь, Китай, Индия, Куба", - отметил он.

Винсент добавил, что также в течение года планируется введение обучающего алгоритма по развертыванию медицины на поле боя на всех этапах: от момента получения ранения до эвакуации раненого в госпиталь в тылу.

Кроме того, разработчики будут тесно сотрудничать с добровольческими подразделениями, адаптируя "Подорожник+" в том числе и для их нужд. Будут внедрены обучающие модули, которые позволят закрепить материал в интерактивной форме.

"Подорожник+" будет развиваться, но неизменным останется его простота, лаконичность, наглядность и ориентированность на пользователя", - сказал Винсент.