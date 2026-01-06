Эксперт Красноженов оценил объем "инвестиций страсти" в $200-250 млрд ежегодно

В топ-10 этой категории входят вклады в бриллианты, украшения из них, предметы искусства, ретро-автомобили, сообщил руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Объем мирового рынка так называемых инвестиций страсти (passion investing, инвестиции в предметы роскоши) или альтернативных инвестиций составляет $200-250 млрд ежегодно, заявил ТАСС руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.

По его словам, в топ-10 в данной категории входят инвестиции в бриллианты, украшения из них, предметы искусства, ретро-автомобили и т. д. "По поводу размера этого рынка - сложно оцифровать, но может составлять порядка $200-250 млрд ежегодно. К примеру, продажи предметов искусства ежегодно составляют $50-60 млрд", - сказал Красноженов.

Инвестиции в цветные камни, по экспертным оценкам, составляют около $1-1,5 млрд ежегодно, но сумма может меняться в зависимости от структуры аукционных продаж и стоимости лотов. "В России этот рынок только начинает зарождаться, в то время как состоятельные инвесторы ищут возможность диверсификации портфеля", - добавил Красноженов.