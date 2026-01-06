В ГД предложили ввести для многодетных аналог "Пушкинской карты" для транспорта

Такую меру рассматривают как альтернативу льготным семейным тарифам, сообщил депутат Николай Новичков

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Появление в России аналога "Пушкинской карты" для многодетных на оплату такси и других транспортных услуг может быть альтернативной введению льготных семейных тарифов. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия"), комментируя включение в правительственный план по демографической политике пункта о выработке предложений по установлению льготных тарифов на такси для многодетных семей.

По его мнению, если льготный тариф будет обеспечиваться за счет других пассажиров, то это неминуемо приведет к росту цен на поездки. В свою очередь, для многодетных семей в сельской местности такая льгота может оказаться не актуальна.

"Нужно реализовать меру по аналогии с "Пушкинской картой", назвав ее, например, "Никитинской картой" по фамилии первого признанного русского путешественника Афанасия Никитина. На карте могла бы фиксироваться сумма, например, 3 тыс. рублей в месяц на одного ребенка для многодетной семьи, которую родители могли бы потратить на любые транспортные услуги", - сказал депутат, подчеркнув, что речь может идти как про такси, так и, например, про междугородние перевозки, которые востребованы жителями в сельской местности.

По словам депутата, вместо льготного тарифа на такси стоит ввести такую траспортную карту "в виде эксперимента в 5-7 регионах России, и посмотреть на результат".

Он отметил, что современные технологии позволят ограничить использование средств с карты, исключив возможность их нецелевого расходования. "Введение такой меры поддержки позволит и банкам, и транспортным компаниям получить дополнительный доход. А самое главное, конечно, то, что наши многодетные семьи получат дополнительные возможности для передвижений и путешествий", - подытожил депутат.