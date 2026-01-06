Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии рос на 2,10%

К 07:10 мск показатель находился на отметке 2 760,41 пункта

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 2,10% и находился на уровне 2 758,80 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке 2 760,41 пункта (+0,70%).

Московская биржа 27 января 2025 года возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.