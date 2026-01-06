При переводе ЗАЭС в режим генерации энергоблоки будут запускать последовательно

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук отметил, что процесс можно будет начать только после прекращения боевых действий

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 6 января. /ТАСС/. Все шесть энергоблоков Запорожской АЭС при будущем переводе ее в режим генерации будут, вероятнее всего, запускать последовательно, один за другим. Однако станция имеет возможность включить все одновременно, если появится такая необходимость, сообщил в интервью ТАСС директор атомной станции Юрий Черничук.

"Если мы создадим условия, которые позволят нам параллельно все шесть блоков начать одновременно переводить в другие состояния, и мы с этим процессом справимся и организационно, и технически, то можно делать так. Но, скорее всего, будет применен подход последовательного включения, будет включен один блок, через какое-то время второй, третий и так далее", - сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что основное необходимое условие для перевода ЗАЭС в режим генерации - прекращение боевых действий.

Сейчас все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию. В 2025 году глава Росатома Алексей Лихачев сообщал, что подготовлен комплексный план по поэтапному вводу ЗАЭС в эксплуатацию. Однако, он может быть реализован только при снятии военных угроз со стороны Украины. План включает получение лицензий на эксплуатацию энергоблоков и работу персонала, проведение ремонтных и восстановительных работ, обеспечение стабильного водоснабжения и внешнего электроснабжения, работу с топливом, создание системы выдачи электроэнергии и расчет потребительских мощностей по географии.