Эксперт Цуй: нефтяники США могут захватить китайские активы в Венесуэле

Директор центра латиноамериканских исследований Китайского народного университета считает, что переходное правительство после прихода власти может объявить неправомерными некоторые подписанные кабмином Николаса Мадуро соглашения

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 6 января. /ТАСС/. Американские нефтяные компании могут взять под свой контроль активы китайских энергетических предприятий в Венесуэле, считает директор центра латиноамериканских исследований Китайского народного университета Цуй Шоуцзюнь.

"Возможно, в будущем США поддержат переходное правительство, которое после прихода к власти объявит неправомерными некоторые соглашения, подписанные правительством Николаса Мадуро, долги Венесуэлы перед Китаем тоже объявят незаконными и откажутся их погашать, - сказал эксперт изданию Guancha. - В этот момент американские нефтяные компании с помощью повторного тендера возьмут под свой контроль находящиеся там китайские активы".

Цуй Шоуцзюнь указал на сходство текущей ситуации в Венесуэле с так называемым ливийским сценарием. Кризис в североафриканской стране привел к убыткам китайских компаний в размере около $20 млрд. Он сильно затронул три крупнейших нефтяных компании - Sinopec, CNPC и CNOOC, Китайскую государственную строительную инженерную корпорацию (CSCEC) и Китайскую железнодорожную строительную корпорацию (CRCC), указал профессор.

Китайская CNPC имеет присутствие в Венесуэле на протяжении более чем десяти лет, сказал Цуй Шоуцзюнь. "Если следовать американской модели в Ираке и Ливии, то после смены власти нефтяная промышленность Венесуэлы, вероятно, будет управляться американскими компаниями", - предположил он.

Согласно мнению профессора, США намерены использовать Боливарианскую Республику в качестве примера переформатирования американской внешней политики. "Теперь США больше не обладают теми возможностями, которыми обладали в конце холодной войны, отсюда их стратегическое отступление и переориентация на Западное полушарие", - считает он. В дальнейшем страны Латинской Америки, которые поддерживают США, будут в безопасности, в то время как антиамериканские власти столкнутся с риском свержения Вашингтоном, предположил Цуй Шоуцзюнь.

По его словам, будущее южноамериканской страны зависит от армии. "В Венесуэле много политических фракций, поэтому позиция военных в данный момент особенно важна", - сказал он. Эксперт добавил, что армия страны сейчас разделена на "проамериканскую" и "сопротивляющуюся" фракции. "Лично я предсказываю, что в краткосрочной перспективе Венесуэлу ждут сильные потрясения, она может даже впасть в гражданскую войну, подобную иракской", - сказал Цуй Шоуцзюнь.

Атака США на Венесуэлу

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой из страны. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и его жена предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. При этом они не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.

Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.