Во Владивостоке почти на сутки отложили авиарейс в Москву

Самолет задержали по техническим причинам

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 6 января. /ТАСС/. Авиарейс компании "Аэрофлот" из Владивостока в Москву задерживается по техническим причинам, отправления ждут 379 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Сегодня в аэропорту Владивосток по техническим причинам более чем на четыре часа отложен вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот" в Москву, запланированного на 09:20 (время местное). Ожидают отправления 379 пассажиров. Расчетное время вылета 7 января в 04:00 (время местное)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров задержанного рейса во Владивостоке.

В здании аэровокзала Приморской транспортной прокуратурой организован прием граждан.