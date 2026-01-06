ЗАЭС в режиме генерации сможет обеспечить Донбасс, Новороссию, Крым и Кавказ

Всех блоков теоретически хватит в том числе и на энергодефицитные регионы, отметил директор станции Юрий Черничук

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 6 января. /ТАСС/. Запорожская АЭС после перевода в режим генерации сможет обеспечивать электроэнергией не только все регионы Донбасса, Новороссии, но и Крым, а также Кавказ. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор атомной станции Юрий Черничук.

"Все шесть блоков теоретически должны обеспечить потребление новых регионов и Крыма. Хватит в том числе и на другие энергодефицитные регионы. Например, Кавказ", - сказал собеседник агентства.

В 2025 году глава Росатома Алексей Лихачев сообщал, что подготовлен комплексный план по поэтапному вводу ЗАЭС в эксплуатацию. Однако он может быть реализован только при снятии военных угроз со стороны Украины.

Запорожская АЭС - российский ядерный объект, расположенный на берегу Каховского водохранилища в Энергодаре. ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе, она включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Сейчас все они находятся в состоянии "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию. ВСУ с 2022 года обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции из артиллерии, и атакуют дронами. С сентября 2022 года на станции постоянно находятся эксперты миссии МАГАТЭ. Ее состав регулярно меняется путем ротации.