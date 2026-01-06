"АФК "Система": российский бизнес готов расширять связи с Вьетнамом

Делегация инвесткорпорации провела встречи с политическим руководством Вьетнама, включая премьер-министра Фам Минь Чиня, министра общественной безопасности Лыонг Там Куанга и министра здравоохранения Дао Хонг Лан

ХАНОЙ, 6 января. /ТАСС/. Российский бизнес готов расширять связи с Вьетнамом по целому ряду направлений, в том числе таких сферах как кибербезопасность, фармацевтика и медицина. Об этом сообщил ТАСС основатель "АФК "Система" Владимир Евтушенков, находящийся с рабочим визитом во Вьетнаме.

Впервые посещающий эту страну предприниматель подтвердил готовность его компании прилагать усилия для продвижения сотрудничества с вьетнамской стороной. Высоко оценив потенциал дальнейшего развития отношений между Россией и Вьетнамом, Евтушенков отметил, что в ходе переговоров с вьетнамским представителями обсуждались проекты и перспективы взаимодействия в самых различных сферах. "Это и цифровизация, кибербезопасность, фармацевтика, медицина, сельское хозяйство, строительство, в том числе метро в Ханое и Хошимине, и многое другое. Мы можем все это предложить, в этих сферах мы действительно на мировом уровне", - сказал глава российской инвесткорпорации.

Делегация АФК "Система" провела встречи с политическим руководством Вьетнама, включая премьер-министра Фам Минь Чиня, министра общественной безопасности Лыонг Там Куанга и министра здравоохранения Дао Хонг Лан, а также с представителями ведущих вьетнамских бизнес-групп. "За эти два дня у нас была действительно насыщенная программа, и в ближайшие дни предстоит продолжение контактов и на политическом, и на деловом уровне", - рассказал Евтушенков.

Он выразил уверенность, что стороны смогут успешно реализовать достигнутые договоренности. Евтушенков подчеркнул, что Вьетнам всегда является надежным партнером для российских предприятий. "С вьетнамской стороны нам обещали, что будет максимальное приложение сил, обещали, что будет максимальное содействие. И мы, с своей стороны, будем делать все для развития двустороннего сотрудничества", - заключил основатель АФК "Система".