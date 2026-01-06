В аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются 23 авиарейса

На прилет в Краснодар задерживаются борты из Кутаиси, Намангана, Антальи, Уфы

КРАСНОДАР, 6 января. /ТАСС/. Более 20 авиарейсов задержаны на вылет и прилет в аэропортах Краснодарского края - в Сочи и Краснодаре, следует из данных онлайн-табло.

В аэропорту Сочи задерживаются 15 рейсов. На прилет - рейсы из Батуми (Грузия) авиакомпании Red Wings, из Орска авиакомпании "Икар", из Тюмени авиакомпании Utair, из Санкт-Петербурга авиакомпаний "Уральские авиалинии" и Smartavia, из Москвы авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Победа", из Казани авиакомпании "Северный ветер". На вылет задерживаются обратные рейсы перевозчиков в эти же российские аэропорты, самолет в Батуми отбыл в 07:57 мск.

На прилет в Краснодар задерживаются борты из Кутаиси (Red Wings), Намангана ("Узбекские авиалинии"), Антальи ("Азимут"), Уфы ("Аэрофлот"). Задерживается обратный рейс в Наманган, а также самолет "Победы" в Москву. На вылет должны отправиться отложенные с 5 января рейсы в Батуми (Red Wings) и Санкт-Петербург ("Россия") с задержкой в 20 и 17 часов соответственно.