В Ингушетии построят технопарк алюминиевой промышленности

Общая сметная стоимость проекта составляет 892,8 млн рублей

МАГАС, 6 января. /ТАСС/. Технопарк алюминиевой промышленности стоимостью почти 900 млн рублей построят в Ингушетии в течение двух лет. Планируется, что его резидентами станут не мене 14 предприятий, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Ингушетии Адам Кукурхоев.

"На территории нашей республики планируется реализация инвестиционного проекта по строительству технопарка алюминиевой промышленности по типу "Гринфилд" в период 2026-2027 годов. Общая сметная стоимость проекта составляет 892,8 млн рублей", - сказал Кукурхоев.

По его словам, реализация проекта по созданию новой для региона модели промышленной площадки стала возможной благодаря оперативному участию в конкурсном отборе заявок на создание и развитие парков в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы".

"По итогам отбора экспертной группой Минэкономразвития России одобрено предоставление бюджету Ингушетии из федерального бюджета субсидии в размере 500 млн рублей. В рамках проекта планируется разместить на территории промышленного технопарка не менее 14 компаний-резидентов. Основной эффект для экономики - это, прежде всего, создание новых рабочих мест и обеспечение стабильного потока налоговых отчислений в консолидированный бюджет региона", - резюмировал вице-премьер.