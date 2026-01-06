Рынок акций РФ в начале основной торговой сессии снижается

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов демонстрируют снижение на 0,08%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует отрицательную динамику, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня перешел к снижению после роста в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,08% - до 2 754,79 и 1 109,37 пункта соответственно. Курс юаня рос на 6,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,47 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 751,68 пункта (-0,2%), индекс РТС составлял 1 108,11 пункта (-0,2%). В это же время курс юаня снижался до 11,384 рубля (-2,65 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,06% и находился на уровне 2 758,76 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.