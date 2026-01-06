В России разрабатывают ГОСТы на качели, ходунки и игровые модули для детей

Также в 2026 году продолжится работа над ГОСТами на учебное оборудование, рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. ГОСТы на качели, ходунки и мягкие игровые модули для детей разрабатываются в России. Ожидается, что соответствующие документы появятся в первом полугодии 2026 года, сообщил в интервью ТАСС глава Росстандарта Антон Шалаев.

"Еще одно направление - требования и методы испытаний изделий для самых маленьких детей. В работе уже находятся ГОСТы на ходунки, мягкие игровые модули, детские качели. Мы предполагаем, что в первом полугодии 2026 года они появятся", - сказал руководитель ведомства.

Также в 2026 году продолжится работа над ГОСТами на учебное оборудование.

