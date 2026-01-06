Золотовалютные резервы Белоруссии превысили $14,4 млрд

Запасы иностранной валюты и монетарного золота составили примерно $5,5 млрд и около $7,4 млрд соответственно

МИНСК, 6 января. /ТАСС/. Национальный банк Белоруссии сообщил, что золотовалютные резервы республики увеличились за год на $5,5 млрд и превысили $14,4 млрд.

"Золотовалютные резервы Беларуси увеличились за год на $5,5 млрд и на 1 января 2026 года превысили $14,4 млрд", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале регулятора. Запасы иностранной валюты и монетарного золота составили примерно $5,5 млрд и около $7,4 млрд соответственно. Целевые показатели денежно-кредитной политики устанавливают объем международных резервных активов республики в конце текущего года на уровне $9,2 млрд.

Выступая в декабре 2025 года с посланием на заседании VII Всебелорусского народного собрания, президент Александр Лукашенко заявил, что золотовалютные резервы Белоруссии достигли рекордно высокой отметки.