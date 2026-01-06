Microsoft зарегистрировал товарный знак Magentic

Компания также подала заявки на регистрацию знаков Bing, Azure, Visual Studio, Wasteland и State of Decay

© Michael M. Santiago/ Getty Images

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Компания Microsoft за 2025 год подала 27 заявок на регистрацию своих товарных знаков в РФ, зарегистрировала 3 заявки прошлых лет, а также в первые дни 2026 года зарегистрировала в РФ товарный знак Magentic, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка на регистрацию товарного знака Magentic была подана "Майкрософт корпорейшн" 30 сентября 2025 года из США, а зарегистрирована только 4 января текущего года. Дата истечения срока действия исключительного права - 30 сентября 2035 года. Среди остальных подданных, но еще не зарегистрированных, в 2025 году товарных знаков - Microsoft, Excel, Windows и Xbox. Компания также подала заявки на регистрацию знаков Bing, Azure, Visual Studio, Wasteland и State of Decay.

Большинство товарных знаков регистрируются по двум классам (№09 и 42) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в них входит компьютерное программное обеспечение. Несколько заявок также регистрируются по классам №35 и 41 - управление онлайн-площадками для продавцов товаров и услуг и развлекательные услуги, а именно предоставление компьютерных онлайн-игр.

Ранее компания также подавала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Microsoft 365 и Halo. Таким образом, за март - октябрь 2025 года всего было подано 27 заявок. Кроме того, в 2025 году были зарегистрированы три заявки за 2024 год, две из которых Hackbox, Minecraft Shape Your World и одно изображение.

Компания Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка и приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России.