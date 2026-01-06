Китай ограничил экспорт товаров двойного назначения в Японию

Запрещается продажа и передача любых товаров японским военным, для военных нужд и для любых других целей, которые могут усилить военную мощь

ПЕКИН, 6 января. /ТАСС/. Китай 6 января вводит эмбарго на экспорт в Японию товаров двойного назначения, если Токио предполагает использовать их в военных целях. Об этом сообщила пресс-служба Минкоммерции КНР.

"Запрещается экспорт всех товаров двойного назначения японским военным пользователям, для военных целей и для любых других целей конечного пользователя, способствующих укреплению военной мощи Японии", - говорится в сообщении. Как пояснили в министерстве, любая организация и частное лицо "будут привлечены к юридической ответственности", если нарушат запрет с целью передачи Японии произведенных в КНР товаров двойного назначения.

Отношения двух стран обострились после того, как премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ноябре 2025 года заявила в парламенте, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Токио воспользоваться военной силой в соответствии с "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, расценившего слова японского премьера как открытую угрозу и вмешательство в свои внутренние дела.

КНР требует от Такаити дезавуировать ее заявление. Китай, в частности, ввел экономически санкции против Японии, ограничил с ней контакты на различных уровнях и рекомендовал своим гражданам воздерживаться от поездок в эту страну. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, США и саму Японию, Тайвань - это неотъемлемая часть КНР, один из ее регионов.